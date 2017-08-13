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Ердоган розраховує на поліпшення відносин з ФРН після виборів

Неділя, 13 серпня 2017, 04:39

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розраховує на поліпшення відносин з Німеччиною після виборів в бундестаг 24 вересня.

Про це пише DW.com.

Коли європейські країни критикують Туреччину, вони переслідують свої внутрішньополітичні цілі, заявив він в ефірі турецького телебачення.

"Цим вже займалися Франція і Австрія, а тепер ми бачимо, що Німеччина взяла на озброєння ту ж стратегію. Я думаю, що ця ситуація покращиться після виборів", - вказав він.

Відносини Німеччини і Туреччини вже довгий час вкрай напружені. Зокрема, в червні Берлін прийняв рішення про виведення солдатів бундесверу з турецької військової бази "Інджірлік". Причиною відходу стала заборона Анкари на відвідування німецькими депутатами військового контингенту, розквартированого на базі.

Як обґрунтування турецька сторона висувала різні приводи, наприклад, прийняття бундестагом резолюції, в якій події 1915 року в Османській імперії були визнані геноцидом вірменського народу.

Наступним приводом стало надання Берліном політичного притулку турецьким військовим, які втекли з країни після невдалої спроби путчу в липні 2016 року.

Крім того, Німеччина вимагає звільнення заарештованих турецькою владою німецьких журналістів і правозахисників, зокрема, кореспондента німецького видання Die Welt Деніза Юджела.

У липні глава МЗС ФРН Зігмар Габріель в зв'язку з арештами німців в Туреччині оголосив про зміну політики щодо цієї країни. Будуть переглянуті умови, на яких Берлін надає Туреччини інвестиційні кредити і економічну допомогу, наприклад в якості державних гарантій під кредити.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаНімеччина
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