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Эрдоган рассчитывает на улучшение отношений с ФРГ после выборов

Воскресенье, 13 августа 2017, 04:39

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на улучшение отношений с Германией после выборов в бундестаг 24 сентября.

Об этом пишет DW.com.

Когда европейские страны критикуют Турцию, они преследуют свои внутриполитические цели, заявил он в эфире турецкого телевидения.

"Этим уже занимались Франция и Австрия, а теперь мы видим, что Германия взяла на вооружение ту же стратегию. Я думаю, что эта ситуация улучшится после выборов", - указал он.

Отношения Германии и Турции уже долгое время крайне напряжены. В частности, в июне Берлин принял решение о выводе солдат бундесвера с турецкой военной базы "Инджирлик". Причиной ухода стали запреты Анкары на посещение немецкими депутатами военного контингента, расквартированного на базе.

В качестве обоснований турецкая сторона выдвигала различные поводы, например, принятие бундестагом резолюции, в которой события 1915 года в Османской империи были признаны геноцидом армянского народа.

Следующим поводом стало предоставление Берлином политического убежища турецким военным, бежавшим из страны после неудавшейся попытки путча в июле 2016 года.

Кроме того, Германия требует освобождения арестованных турецкими властями немецких журналистов и правозащитников, в частности, корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юджела.

В июле глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в связи с арестами немцев в Турции объявил об изменении политики в отношении этой страны. Будут пересмотрены условия, на которых Берлин предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь, например в качестве государственных гарантий под кредиты.

Темы: ТурцияГермания
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