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Доба в АТО: 17 обстрілів, у бойовому зіткненні загинув боєць ЗСУ

Неділя, 13 серпня 2017, 07:45

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я. Один український воїн загинув, двоє поранені, ще 6 отримали бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку ввечері бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів били по українських укріпленнях неподалік Водяного. При цьому ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. В наслідок цього протистояння один український боєць загинув, один отримав поранення. Крім того вже вночі, бандити застосували міномет калібру 120 мм у районі Новотроїцького. 

На Донецькому напрямку під гранатометним вогнем ворога опинились опорні пункти ЗСУ в Опитному. Крім того з озброєння БМП бойовики били по шахті Бутівці. 

На Луганському напрямку було найбільше обстрілів за добу. Ввечері  двічі противник обстрілював підступи до Кримського з кулеметів. А з мінометів калібру 82 мм злочинці накривали позиції бійців ЗСУ неподалік Новотошківського, Новоолександрівки та Катеринівки. Також бойовики активно застосовували міномети різних калібрів у районі Троїцького. 

Як повідомили у Луганській ОДА, у напрямку н.п.Новотошківське, сіл Катеринівка, Новоолександрівка та Троїцьке 8 разів відкривався вогонь з 120-мм і 82-мм мінометів, автоматичних і протитанкових гранатометів, БМП, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї. 

"По позиціях сил АТО поблизу с. Кримське двічі застосовувались протитанкові гранатомети та великокаліберних кулеметів", йдеться у повідомленні.

Українська правда 

Теми: АТОбойові діїДонбас
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