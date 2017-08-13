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Сутки в АТО: 17 обстрелов, в боевом столкновении погиб боец ​​ВСУ

Воскресенье, 13 августа 2017, 07:45

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Один украинский воин погиб, двое ранены, еще 6 получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении вечером боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по украинским укреплениям неподалеку Водяного. При этом ВСУ открывали огонь в ответ. В результате этого противостояния один украинский боец ​​погиб, один получил ранения. Кроме того уже ночью, бандиты применили миномет калибра 120 мм в районе Новотроицкого.

На Донецком направлении под гранатометным огнем врага оказались опорные пункты ВСУ в Опытном. Кроме того из вооружения БМП боевики били по шахте Бутовке.

На Луганском направлении было больше обстрелов за сутки. Вечером дважды противник обстреливал подступы к Крымского из пулеметов. А из минометов калибра 82 мм преступники накрывали позиции бойцов ВСУ неподалеку Новотошковское, Новоалександровки и Катериновки. Также боевики активно применяли минометы различных калибров в районе Троицкого.

Как сообщили в Луганской ОГА, в направлении н.п.Новотошковское, сел Катериновка, Новоалександровка и Троицкое 8 раз открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, БМП, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

"По позициям сил АТО вблизи с. Крымское дважды применялись противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметі", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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