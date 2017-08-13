У Києві проведуть аукціон на підтримку українських політв'язнів в РФ

У Києві відбудеться благодійний аукціон на підтримку українських політв'язнів, які утримуються в Росії.

Як повідомляє "Крим. Реалії", аукціон розпочнеться о 18:00 в кафе "Піца "Ветерано", його організатори - радник міністра закордонних справ України з питань політв'язнів Геннадій Афанасьєв і громадська організація "Євромайдан-Крим".

Лотами для аукціону стануть вишиті картини, які надала переселенка з анексованого Криму, стартові ціни на них - від 500 гривень.

Кошти, виручені на аукціоні, підуть на підтримку політв'язнів українців і подарунки для них до Дня Незалежності.

Загалом планується надати допомогу 48 політв'язням.

"З моменту початку окупації Криму і війни на сході України понад 48 наших громадян стали заручниками Російської Федерації. Вони безпідставно утримуються в російських в'язницях, деяких навіть вже засуджено до позбавлення волі на десятки років, і вони не мають належної фінансової підтримки", - зазначають організатори.