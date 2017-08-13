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В Киеве проведут аукцион в поддержку украинских политзаключенных в РФ

Воскресенье, 13 августа 2017, 11:12
В Киеве проведут аукцион в поддержку украинских политзаключенных в РФ

В Киеве пройдет благотворительный аукцион в поддержку украинских политзаключенных, которые удерживаются в России.

Как сообщает "Крым. Реалии", аукцион начнется в 18:00 в кафе "Пицца "Ветерано", его организаторы - советник министра иностранных дел Украины по вопросам политзаключенных Геннадий Афанасьев и общественная организация "Евромайдан-Крым". 

Лотами для аукциона станут вышитые картины, которые предоставила переселенка из аннексированного Крыма, стартовые цены на них – от 500 гривен.

Средства, вырученные на аукционе, пойдут на поддержку политзаключенных украинцев и подарки для них ко Дню Независимости. 

Всего планируется оказать помощь 48 политзаключенным. 

"С момента начала оккупации Крыма и войны на востоке Украины более 48 наших граждан стали заложниками Российской Федерации. Они безосновательно удерживаются в российских тюрьмах, некоторые даже уже осуждены к лишению свободы на десятки лет и не имеют надлежащей финансовой поддержки", – отмечают организаторы.

Темы: Росcияполитзаключенные
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