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Іран збільшить фінансування ракетної програми на $520 млн

Неділя, 13 серпня 2017, 12:27

Парламент Ірану схвалив законопроект про збільшення витрат на ракетну програму Тегерана і гвардію в відповідь на нові санкції, введені Сполученими Штатами.

Як повідомляє Reuters з посиланням на державного мовника IRIB, депутати переважною більшістю схвалили початковий законопроект, щоб "протистояти терористичним і авантюристським діям Америки".

За даними АFP, видатки буде збільшено на 520 млн. доларів. 

Частина коштів  - близько $260 млн  - буде виділено на закордонні операції Корпусу вартових Ісламської революції.

Згідно з "іранським планом", уряд та збройні сили Ірану мають розробити стратегію протидії порушенням прав людини США в усьому світі і підтримати іранські органи та окремих осіб, які постраждали від санкцій США.

Законопроект має пройти друге голосування перед тим, як його відправлять на остаточне затвердження і ухвалення. 

Як відомо, у липні США розширили санкції та внесли до "чорного списку" 18 організацій і осіб, що підтримують балістичну ракетну програму Ірану, іранські військові закупівлі і КВІР (елітна складова ВС Ірану).

У 2015 році Іран і "велика шістка" (РФ, Великобританія, Китай, США, Франція і Німеччина) досягли згоди про врегулювання проблеми іранської ядерної програми. У 2016 році санкції щодо Ірану були зняті, Тегеран в свою чергу мав обмежити свою ядерну діяльність.

Українська правда 

Теми: ІранзброяСШАсанкції
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