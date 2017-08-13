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Иран увеличит финансирование ракетной программы на $520 млн

Воскресенье, 13 августа 2017, 12:27

Парламент Ирана одобрил законопроект об увеличении расходов на ракетную программу Тегерана и гвардию в ответ на новые санкции, введенные Соединенными Штатами.

Как сообщает Reuters со ссылкой на государственного вещателя IRIB, депутаты подавляющим большинством одобрили первоначальный законопроект, чтобы "противостоять террористическим и авантюристическим действиям Америки". 

По данным АFP, расходы будут увеличены на 520 млн. долларов. 

Часть средств - порядка $260 млн - будет выделено на зарубежные операции Корпуса стражей Исламской революции. 

Согласно "иранскому плану", от правительства и вооруженных сил Ирана потребуется разработать стратегию противодействия нарушениям прав человека США во всем мире и поддержать иранские органы и отдельных лиц, пострадавших от санкций США. 

Законопроект должен пройти второе голосование перед тем, как его отправят на окончательное утверждение и принятие.

Как известно, в июля США расширили санкции, внеся в "черный список" 18 организаций и лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана, иранские военные закупки и КСИР (элитная составляющая ВС Ирана).

В 2015 году Иран и "большая шестерка" (РФ, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли соглашения об урегулировании проблемы иранской ядерной программы. В 2016 году санкции в отношении Ирана были сняты, Тегеран в свою очередь должен был ограничить свою ядерную деятельность. 

Украинская правда 

Темы: ИраноружиеСШАсанкции
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