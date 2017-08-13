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"Укравтодор" готується до будівництва першої платної дороги

Неділя, 13 серпня 2017, 13:24
Укравтодор готується до будівництва першої платної дороги

Державне агентство автомобільних доріг України проводить підготовку до запуску будівництва першої концесійної дороги Київ-Біла Церква.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в. о. голови "Укравтодору" Славомір Новак.

"За цей рік ми суттєво збільшили фінансування галузі та, відповідно, обсяги ремонтів доріг, змінили самі підходи до ремонтів", - написав керівник агентства.

"Якщо раніше ремонти проходили безсистемно, то зараз ми перейшли до проведення ремонтів за маршрутним принципом, що дозволило стимулювати економічний розвиток цілих регіонів країни", - заявив Новак.

"Ми розпочали підготовку до запуску нових проектів, що фінансуються за рахунок коштів міжнародних організацій, проводимо підготовку до запуску будівництва першої концесійної дороги Київ – Біла Церква", - підсумував він.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що будівництво першої бетонної дороги може розпочатися вже наступного року.

Як відомо, Україна зайняла 137 місце з 144 в рейтингу якості доріг від The ​​World Economic Forum.

Економічна правда

Теми: Укравтодордороги
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