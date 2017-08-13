"Укравтодор" готовится к строительству первой платной дороги

Государственное агентство автомобильных дорог Украины проводит подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев-Белая Церковь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

"За этот год мы существенно увеличили финансирование отрасли и, соответственно, объемы ремонтов дорог, изменили сами подходы к ремонтам", - написал руководитель агентства.

"Если раньше ремонты проходили бессистемно, то сейчас мы перешли к проведению ремонтов по маршрутному принципу, что позволило стимулировать экономическое развитие целых регионов страны", - заявил Новак.

"Мы начали подготовку к запуску новых проектов, финансируемых за счет средств международных организаций, проводим подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь", - подытожил он.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что строительство первой бетонной дороги может начаться уже в следующем году.

Как известно, Украина заняла 137 место из 144 в рейтинге качества дорог от The World Economic Forum.

Экономическая правда