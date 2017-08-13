Київ: у Дарницькому районі на подвір'я кинули гранату

У Дарницькому районі Києва на приватному подвір'ї стався вибух. Імовірно, невідомі кинули гранату "Ф-1".

Як повідомляє прес-служба київської поліції, в результаті події ніхто не постраждав.

Близько 1-ї години ночі до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про вибух на приватному подвір’ї. По прибуттю на місце слідчо-оперативної групи та вибухотехніків правоохоронці з’ясували, що невідомі особи кинули на подвір’я предмет, схожий на гранату "Ф-1".

Охоронець, який перебував у будинку розповів, що вночі почув сильний звук, вибіг на подвір’я та побачив на землі отвір та пошкоджений осколками фасад будинку.

Експерти вибухотехніки вилучили з місця події осколки для проведення дослідження.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато два кримінальні провадження: за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.