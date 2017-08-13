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Киев: в Дарницком районе во двор бросили гранату

Воскресенье, 13 августа 2017, 16:13

В Дарницком районе Киева на частном дворе произошел взрыв. Вероятно, неизвестные бросили гранату "Ф-1".

Как сообщает пресс-служба киевской полиции, в результате происшествия никто не пострадал.

Около 1 часа ночи в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о взрыве на частном дворе. По прибытию на место следственно-оперативной группы и взрывотехников правоохранители выяснили, что неизвестные лица бросили во двор предмет, похожий на гранату "Ф-1".

Охранник, который находился в доме рассказал, что ночью услышал сильный звук, выбежал во двор и увидел на земле отверстие и поврежденный осколками фасад здания.

Эксперты взрывотехники изъяли с места происшествия осколки для проведения исследования.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато два уголовных производства: по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Киевполиция
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