Глава МЗС Німеччини вважає, що Трамп провокує КНДР

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель закинув президенту США Дональду Трампу безвідповідальність через його заяви щодо Північної Кореї.

Про це він заявив в інтерв’ю німецьким виданням групи RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Габріель зазначив, що перш за все, відповідальність за ескалацію кризи в регіоні несе північнокорейський диктатор, але, на його думку, президент США також зробив "неправильну відповідь".

"Я відверто визнаю: ця безвідповідальність приголомшує", - сказав Габріель. Він звернувся до США та Південної Кореї із закликом робити "якомога менше провокацій".

Габріель також закликав Росію та Китай більш активно взяти участь у пошуку рішень цього конфлікту.

Нагадаємо, Північна Корея пригрозила ударами по американській військовій базі після того, як Дональд Трамп пообіцяв Пхеньяну "вогонь та лють". Пізніше він заявив також, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.

Як відомо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.

Європейська правда