Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Германии считает, что Трамп провоцирует КНДР

Воскресенье, 13 августа 2017, 18:32

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает безответственными заявления президента США Дональда Трампа по Северной Корее.

Об этом он заявил в интервью немецким изданием группы RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Габриэль отметил, что прежде всего, ответственность за эскалацию кризиса в регионе несет северокорейский диктатор, но, по его мнению, президент США также сделал "неправильный ответ".

"Я откровенно признаю: эта безответственность поражает", - сказал Габриэль. Он обратился к США и Южной Кореи с призывом совершать "как можно меньше провокаций".

Габриэль также призвал Россию и Китай более активно участвовать в поиске решений этого конфликта.

Напомним, Северная Корея пригрозила ударами по американской военной базе после того, как Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость". Позже он заявил также, что США подготовили военный ответ в адрес Северной Кореи на случай, если Пхеньян предпримет безрассудные действия.

Как известно, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, усиливающую санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.

Европейская правда

Темы: ГерманияСШАКНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Германия
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Последние новости
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
Все новости...
Реклама: