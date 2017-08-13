Глава МИД Германии считает, что Трамп провоцирует КНДР

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает безответственными заявления президента США Дональда Трампа по Северной Корее.

Об этом он заявил в интервью немецким изданием группы RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Габриэль отметил, что прежде всего, ответственность за эскалацию кризиса в регионе несет северокорейский диктатор, но, по его мнению, президент США также сделал "неправильный ответ".

"Я откровенно признаю: эта безответственность поражает", - сказал Габриэль. Он обратился к США и Южной Кореи с призывом совершать "как можно меньше провокаций".

Габриэль также призвал Россию и Китай более активно участвовать в поиске решений этого конфликта.

Напомним, Северная Корея пригрозила ударами по американской военной базе после того, как Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость". Позже он заявил также, что США подготовили военный ответ в адрес Северной Кореи на случай, если Пхеньян предпримет безрассудные действия.

Как известно, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, усиливающую санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.

Европейская правда