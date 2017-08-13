Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки

Бойовики ОРДО обстріляли житлові квартали Мар'їнки з забороненої зброї.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону СЦКК, обстріл відбувся 13 серпня близько 6.30.

По будинках місцевих мешканців НЗФ ОРДО стріляли з заборонених Мінськими домовленостями 82 мм мінометів та автоматичних гранатометів.

Внаслідок влучання одної з мін пошкоджено дах та посічено стіни присадибної будівлі біля житлового будинку по вулиці Шевченка.

Серед місцевих мешканців постраждалих немає.

"Українська сторона засуджує дії НЗФ ОРДО щодо застосування забороненого озброєння по населеним пунктам, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення", - йдеться в повідомленні.