У Канаді туристичний автобус в'їхав у пішоходів
Понеділок, 14 серпня 2017, 01:20
У канадському місті Ванкувер туристичний автобус в'їхав у пішоходів, в результаті було госпіталізовано чотири людини.
Про це повідомляє телеканал CBC.
На місці події працюють лікарі. За їх словами, двоє з постраждалих знаходяться у критичному стані, ще двоє - у важкому стані.
Відзначається, що автобус проїхав через бордюр і виїхав на тротуар. Інцидент стався біля міської набережної.
Розпочато розслідування інциденту. Що стало причиною аварії поки не повідомляється.