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У Канаді туристичний автобус в'їхав у пішоходів

Понеділок, 14 серпня 2017, 01:20

У канадському місті Ванкувер туристичний автобус в'їхав у пішоходів, в результаті було госпіталізовано чотири людини.

Про це повідомляє телеканал CBC.

На місці події працюють лікарі. За їх словами, двоє з постраждалих знаходяться у критичному стані, ще двоє - у важкому стані.

Відзначається, що автобус проїхав через бордюр і виїхав на тротуар. Інцидент стався біля міської набережної.

Розпочато розслідування інциденту. Що стало причиною аварії поки не повідомляється.

Теми: Канада
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