В Канаде туристический автобус въехал в пешеходов
Понедельник, 14 августа 2017, 01:20
В канадском городе Ванкувер туристический автобус въехал в пешеходов, в результате были госпитализированы четыре человека.
Об этом сообщает телеканал CBC.
На месте происшествия работают врачи. По их словам, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое – в тяжелом состоянии.
Отмечается, что автобус проехал через бордюр и выехал на тротуар. Инцидент произошел возле городской набережной.
Начато расследование инцидента. Что стало причиной аварии пока не сообщается.