В Канаде туристический автобус въехал в пешеходов

В канадском городе Ванкувер туристический автобус въехал в пешеходов, в результате были госпитализированы четыре человека.

Об этом сообщает телеканал CBC.

На месте происшествия работают врачи. По их словам, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое – в тяжелом состоянии.

Отмечается, что автобус проехал через бордюр и выехал на тротуар. Инцидент произошел возле городской набережной.

Начато расследование инцидента. Что стало причиной аварии пока не сообщается.