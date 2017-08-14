У Буркіна-Фасо джихадисти напали на кафе, 17 загиблих

Ісламістські екстремісти в неділю відкрили вогонь по кафе в центрі столиці Буркіна-Фасо Уагадугу, убивши, щонайменше, 17 осіб.

Про це повідомляє агентство АР.

Крім того, згідно з попередніми даними, ще вісім людей отримали поранення.

Відзначається, що цей турецький ресторан популярний серед туристів. Міністр зв'язку країни Ремі Данджину повідомив, що жертвами стали люди різних національностей. Серед загиблих, як мінімум один французький громадянин.

Як повідомляється, троє озброєних чоловіків близько 21:30 за місцевим часом (00:30 за Києвом) на машині під'їхали до кафе і відкрили вогонь по відвідувачах на терасі. Після цього на місце події на бронемашинах прибули сили безпеки країни.

На даний момент відповідальність за напад ніхто не взяв.

Пізніше агентство Reuters повідомило, що сили безпеки Буркіна-Фасо вбили трьох джихадистів, які напали на кафе. Проте наголошується, що в будівлі все ще знаходяться люди.