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В Буркина-Фасо джихадисты напали на кафе, 17 погибших

Понедельник, 14 августа 2017, 06:08

Исламистские экстремисты в воскресенье открыли огонь по кафе в центре столицы Буркина-Фасо Уагадугу, убив, по меньшей мере, 17 человек.

Об этом сообщает агентство АР.

Кроме того, согласно предварительным данным, еще восемь человек были ранены.

Отмечается, что этот турецкий ресторан популярен среди туристов. Министр связи страны Реми Данджину сообщил, что жертвами стали люди разных национальностей. Среди погибших, как минимум один французский гражданин.

Как сообщается, трое вооруженных мужчин около 21:30 по местному времени (00:30 по Киеву) на машине подъехали к кафе и открыли огонь по посетителям на террасе. После этого на место происшествия на бронемашинах прибыли силы безопасности страны.

На данный момент ответственность за нападение никто не взял.

Позже агентство Reuters сообщило, что силы безопасности Буркина-Фасо убили трех джихадистов, напавших на кафе. Однако отмечается, что в здании все еще находятся люди.

Темы: чрезвычайное происшествие
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