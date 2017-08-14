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Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Понеділок, 14 серпня 2017, 08:35

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку в 10 областях України 14 серпня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Так, за даними Укргідрометцентру, 14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях надзвичайна пожежна (5 класу) небезпека.

У Києві та Київській області 14-15 серпня переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека, на півдні області місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

В той же час, як повідомляли синоптики, тиждень має розпочатися дощами та грозами.

Українська правда

Теми: погода
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