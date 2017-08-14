Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в 10 областях Украины 14 августа.



Об этом говорится на сайте ведомства.



Так, по данным Укргидрометцентра, 14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность.



В Киеве и Киевской области 14-15 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность, на юге области местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.



ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.



В то же время, как сообщали синоптики, неделя должна начаться дождями и грозами.

Украинская правда