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У РФ вперше з часів Другої світової готуватимуть військових льотчиць

Понеділок, 14 серпня 2017, 09:32

Росія почне навчання жінок в якості військових пілотів у своїх Військово-космічних силах вперше з часів Другої світової війни.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шойгу, жінок вирішили приймати на навчання після того, як військові отримали "сотні листів від дівчат, які хотіли б стати військовими льотчицями".

Нове покоління льотчиків будуть готувати в Краснодарському військово-авіаційному училищі. У першій групі буде 15 жінок, які розпочинають навчання у жовтні. У Росії з 2009 року приймають жінок до льотних училищ, але не на посади пілотів.

Під час Другої світової війни у складі радянських ВПС існував жіночий авіаційний полк. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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