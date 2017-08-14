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В РФ впервые со времен Второй мировой будут готовить военных летчиц

Понедельник, 14 августа 2017, 09:32

Россия начнет обучение женщин в качестве военных пилотов в своих Военно-космических силах впервые со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает "Европейская правда".

По словам Шойгу, женщин решили принимать на обучение после того, как военные получили "сотни писем от девушек, которые хотели бы стать военными летчицами".

Новое поколение летчиков будут готовить в Краснодарском военно-авиационном училище. В первой группе будет 15 женщин, которые начинают обучение в октябре. В России с 2009 года принимают женщин в летные училища, но не на должности пилотов.

Во время Второй мировой войны в составе советских ВВС существовал женский авиационный полк.

Темы: Росcия
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