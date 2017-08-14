В розпал турсезону застрайкували працівники аеропорту Барселони

Співробітники служби контролю безпеки міжнародного аеропорту "Ель Прат" у Барселоні розпочинають безстроковий страйк.

Про це попереджає Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Співробітники служби контролю безпеки відхилили пропозиції уряду Каталонії, який виступає посередником у врегулюванні конфлікту між керівництвом компанії "Еулен", що здійснює перевірку багажу, та її співробітниками.

Комітет страйкарів оголосив про початок безперервного страйку, починаючи з 12:00 14 серпня 2017 року до врегулювання конфлікту.

З метою запобігання колапсу аеропорту іспанським урядом прийнято рішення залучити до проведення контролю безпеки аеропорту підрозділи Цивільної гвардії.

360 співробітників служби контролю безпеки скаржаться на недостатню кількість персоналу та надмірну кількість робочих годин. Аеропорт "Ель Прат" є головним європейським хабом для лоукостерів.

З 2009 по 2016 роки пасажиропотік в аеропорту зріс на 60% - здебільшого завдяки туристам, які прилітають у Барселону.

4 серпня в аеропорту Барселони співробітники служби вже провели одноденний страйк, в результаті якого утворилися величезні черги у двох терміналах.