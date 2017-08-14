Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В разгар турсезона забастовали работники аэропорта Барселоны

Понедельник, 14 августа 2017, 10:30

Сотрудники службы контроля безопасности международного аэропорта "Эль Прат" в Барселоне начинают бессрочную забастовку.

Об этом предупреждает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Сотрудники службы контроля безопасности отклонили предложение правительства Каталонии, которое выступает посредником в урегулировании конфликта между руководством компании "Эулен", осуществляющей проверку багажа, и ее сотрудниками.

Комитет забастовщиков объявил о начале непрерывной забастовки, начиная с 12:00 14 августа до урегулирования конфликта.

С целью предотвращения коллапса аэропорта испанским правительством принято решение привлечь к проведению контроля безопасности аэропорта подразделения Гражданской гвардии.

360 сотрудников службы контроля безопасности жалуются на недостаточное количество персонала и избыточное количество рабочих часов. Аэропорт "Эль Прат" является главным европейским хабом для лоукостеров.

С 2009 по 2016 годы пассажиропоток в аэропорту увеличился на 60% - в основном благодаря туристам, которые прилетают в Барселону.

4 августа в аэропорту Барселоны сотрудники службы уже провели однодневную забастовку, в результате которого образовались огромные очереди в двух терминалах.

Темы: Испания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Испания
После подсчета голосов из-за рубежа партия премьера Испании потеряла один мандат
Испания отправила Украине партию Leopard 2A4 и БТ
Полевой госпиталь, "Леопарды", БТРы и "скорые": Испания объявила о помощи Украине
Последние новости
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: