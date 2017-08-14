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Бойовики обстрілювали Авдіївку більше 9 годин – штаб АТО

Понеділок, 14 серпня 2017, 13:59

13 серпня збройні провокації бойовиків у районі Авдіївки на донецькому напрямку тривали більше 9 годин.

Про це розповів на брифінгу в понеділок речник  Міністерства оборони з питань АТО  полковник  Олександр Мотузяник

"На донецькому напрямку головною "гарячою точкою" вчора стала Авдіївка. Противник відкрив вогонь після 14 години, українські війська відповіли окупантам тим самим. Перестрілки тривали (з короткими паузами) понад дев’ять годин", – сказав полковник.

"Слід зазначити, що бойовики кілька разів застосовували міномети. Вогонь вівся одразу з кількох напрямків", – додав Мотузяник.

За словами речника АТО, ворог також епізодично порушував режим тиші на 4 інших позиціях. Всі ці інциденти були достатньо тривалими.

Як повідомлялося 21 червня 2017 року Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю.

Було передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня.

Водночас бойовики не дотримуються "хлібного перемир'я", звинувачуючи при цьому в обстрілах сили АТО.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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