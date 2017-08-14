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Боевики обстреливали Авдеевку более 9 часов – штаб АТО

Понедельник, 14 августа 2017, 13:59

13 августа вооруженные провокации боевиков в районе Авдеевки на донецком направлении продолжались более 9 часов.

Об этом рассказал на брифинге в понедельник спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник

"На донецком направлении главной "горячей точкой" вчера стала Авдеевка. Противник открыл огонь после 14 часов, украинские войска ответили оккупантам тем самым. Перестрелки продолжались (с короткими паузами) более 9 часов", – сказал полковник.

"Следует отметить, что боевики несколько раз применяли минометы. Огонь велся сразу с нескольких направлений", – добавил Мотузяник.

По словам спикера АТО, враг также эпизодически нарушал режим тишины на 4 других позициях донецкого направления. Все эти инциденты были достаточно длительными.

Как сообщалось 21 июня 2017 года Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая.

Было предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа.

В то же время боевики не соблюдают "хлебное перемирие", обвиняя при этом в обстрелах силы АТО.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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