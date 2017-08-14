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Американське ЗМІ: Успіх ракет КНДР могли забезпечити українські двигуни

Понеділок, 14 серпня 2017, 15:08
Американське ЗМІ: Успіх ракет КНДР могли забезпечити українські двигуни

Американське видання The New York Times вважає, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо з українського заводу.

Про це йдеться у розслідуванні, яке публікує видання.

Видання наводить слова експерта з ракет з Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Ельмана.

Він вважає, що "Південмаш", який пережив важкі часи через скасування росіянами модернізації свого ядерного флоту, міг стати найімовірнішим джерелом двигунів, які в липні використовувалися в двох випробуваннях міжконтинентальних балістичних ракет. Ці ракети стали першими, які, імовірно, можуть загрожувати містам в США, пише видання.

"Схоже, що ці двигуни прибули з України – можливо незаконно", - сказав він в інтервю.

"Велике питання, скільки і чи допомагають українці їм зараз. Я дуже переживаю", додав він.

Він також додав, що слідчі з ООН з'ясували, що Північна Корея намагалась  шість років тому викрасти ракетні таємниці щодо українських ракетних комплексів. Двоє громадян північної кореї були спіймані, і згідно зі звітом ООН, інформація, яку вони намагалися викрасти стосувалася передових "ракетних систем, рідинних моторних двигунах, космічних апаратів та системи подачі ракетного палива".

Слідчі вважають, що в період післяреволюційної України Пхеньян спробував знову.

При цьому у виданні зазначають, що йдеться про двигуни, винайдені в РФ- RD-250.

Видання також цитує Ельман, який також не виключав, що велике російське ракетне підприємство Енергомаш, яке має сильні зв'язки з українським комплексом, відігравало роль у передачі технології двигунів RD-250 північній Кореї. Він зазначив, що такі двигуни могли зберігатися на складах в РФ.

Українська правда

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