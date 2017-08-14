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The New York Times: Успех ракет КНДР могли обеспечить украинские двигатели

Понедельник, 14 августа 2017, 15:08
The New York Times: Успех ракет КНДР могли обеспечить украинские двигатели

Американское издание The New York Times считает, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно с украинского завода.

Об этом говорится в расследовании, которое публикует издание.

Издание приводит слова эксперта по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкла Эльмана.

Он считает, что "Южмаш", который пережил тяжелые времена из-за отмены россиянами модернизации своего ядерного флота, мог стать самым вероятным источником двигателей, которые в июле использовались в двух испытаниях межконтинентальных баллистических ракет. Эти ракеты стали первыми, которые, предположительно, могут угрожать городам в США, пишет газета.

"Похоже, что эти двигатели прибыли из Украины - возможно незаконно", - сказал он в интервью.

"Большой вопрос: сколько и помогают украинцы им сейчас. Я очень переживаю", добавил он.

Он также добавил, что следователи из ООН выяснили, что Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить ракетные тайны относительно украинских ракетных комплексов. Двое граждан Северной Кореи были пойманы, и согласно отчету ООН, информация, которую они пытались похитить, касалась передовых "ракетных систем, жидкостных моторных двигателях, космических аппаратов и системы подачи ракетного топлива".

Следователи считают, что в период послереволюционной Украины Пхеньян попытался сделать это снова.

При этом в издании отмечают, что речь идет о двигателях, изобретенные в РФ- RD-250.

Издание также цитирует Эльмана, который также не исключал, что большое российское ракетное предприятие Энергомаш, которое имеет сильные связи с украинским комплексом, играло роль в передаче технологии двигателей RD-250 Северной Корее. Он отметил, что такие двигатели могли храниться на складах в РФ.

Украинская правда

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