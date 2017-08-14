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Прокуратура выяснила все обстоятельства Иловайской трагедии

Понедельник, 14 августа 2017, 15:14
Прокуратура выяснила все обстоятельства Иловайской трагедии
Громадське

Главная военная прокуратура почти закончила расследование нападения на украинских военных в Иловайске в 2014 году, когда были убиты 366 бойцов ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Изучение обстоятельств Иловайской трагедии в целом завершено. В то же время конечное процессуальное решение в уголовном производстве будет принято после обеспечения выполнения требований ст. 2 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Согласно выводам следствия, единственной причиной, приведшей к Иловайской трагедии, было вторжение вооруженных сил России в Украину и совершение ими военных преступлений.

"Учитывая существенные успехи наших войск, во избежание поражения террористических организаций в третьей декаде августа 2014 года руководством ВС РФ организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины из России", - рассказывают в прокуратуре.

По данным ГПУ, самое масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп.

"С целью введения в заблуждение и дальнейшего вероломного убийства украинских военнослужащих на российской военной технике были заблаговременно сняты или замаскированные тактические знаки и нанесены опознавательные отметки украинских подразделений", - говорится в сообщении.

После внезапного вторжения регулярных подразделений ВС РФ и их марша в направлении Иловайска несколько батальонов МВД и Нацгвардии попали в окружение значительно превосходящих по численности сил противника.

Командование сил АТО начало переговоры с Генштабом РФ, чтобы открыть украинским военным безопасные коридоры для выхода из окружения, но представители российских вооруженных сил умышленно затягивали переговоры, чтобы обустроить тактически выгодные огневые позиции по маршруту движения сил АТО.

29 августа 2014 по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками.

"При указанных обстоятельствах совершено вероломное убийство 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн", - рассказывают в прокуратуре.

По результатам следствия и на основании собранных доказательств сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генштаба ВС РФ Николаю Богдановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством) УК Украины.

"Указанный чиновник непосредственно осуществлял командование и контроль подразделений ВС РФ при их вторжения на территорию Украины в августе 2014 года и совместно с другими лицами организовал вероломное убийство украинских военных у г. Иловайск", - отмечается в сообщении.

Следствие также выяснило основные причины неспособности украинской армии противостоять такому вторжению.

- низкий уровень боеготовности и боеспособности Вооруженных сил Украины;

- многочисленные факты дезертирства;

- отдельные ошибки руководства АТО при планировании и проведении военных операций.

Как известно, во время Иловайской трагедии переговоры о коридоре для вывода из окружения украинских военных вели начальник Генштаба Украины Виктор Муженко и заместитель Генерального штаба РФ генерал-полковник Богдановский.

Ранее сообщалось, что в ходе нападения под Иловайском в плен к террористам попали не 300, а 128 украинских воинов, еще более 100 пропали без вести.

Читайте также "Виктор Муженко: Россияне в Иловайске расстреляли и своих военных вместе с нашими"

Украинская правда

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Темы: АТОИловайскчрезвычайное происшествиеГенпрокуратуравойна
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