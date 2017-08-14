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Кабмін вводить нові посади із зарплатою 70 тисяч гривень

Понеділок, 14 серпня 2017, 17:14

Кабінет міністрів у рамках кадрової реформи створює нові підрозділи - директорати, керівники яких отримуватимуть 70 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань держслужби Костянтин Ващенко, передає "24 канал".

"Керівник директорату буде мати 70 тисяч гривень заробітної плати, керівник експертної групи – 60 тисяч гривень, і державний експерт, який працює в директораті, в районі 50 тисяч гривень", - зазначив Ващенко.

За словами заступниці міністра юстиції Наталії Севостьянової, директорати мають стати аналітичними центрами, які формуватимуть політику.

"Директорати шукають аналітиків, фахівців, які зможуть формувати політику, які можуть знайти проблему, зрозуміти, що в суспільстві відбувається не так, запропонувати вирішення", - зазначила Севостьянова.

Як пише "24 канал", Євросоюз готовий виділити 100 млн грн на кадрову реформу Кабміну.

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