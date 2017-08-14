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Кабмин вводит новые должности с зарплатой 70 тысяч гривен

Понедельник, 14 августа 2017, 17:14

Кабинет министров в рамках кадровой реформы создает новые подразделения - директораты, руководители которых будут получать 70 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщил председатель Национального агентства по вопросам госслужбы Константин Ващенко, передает "24 канал".

"Руководитель директората будет иметь 70 тысяч гривен заработной платы, руководитель экспертной группы - 60 тысяч гривен, и государственный эксперт, работающий в директорате, в районе 50 тысяч гривен", - отметил Ващенко.

По словам заместителя министра юстиции Натальи Севостьяновой, директораты должны стать аналитическими центрами, которые будут формировать политику.

"Директораты ищут аналитиков, специалистов, которые смогут формировать политику, которые могут найти проблему, понять, что в обществе происходит не так, предложить решение", - отметила Севостьянова.

Как пишет "24 канал", Евросоюз готов выделить 100 млн грн на кадровую реформу Кабмина.

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