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Трамп підозрює Китай в крадіжці інтелектуальної власності США

Вівторок, 15 серпня 2017, 02:07

Президент США Дональд Трамп дав дозвіл на розслідування ймовірних порушень Китаєм прав на інтелектуальну власність США.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп перервав відпустку в Нью-Джерсі, щоб підписати меморандум під час напруженості між Вашингтоном та Пекіном на тлі ядерної загрози з боку Північної Кореї.

Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер матиме рік, щоб вирішити, чи слід почати офіційне розслідування торговельної політики Китаю щодо інтелектуальної власності, яка, як стверджують лобістські групи Білого дому та промисловості США, негативно впливає на американські підприємства та ринок праці.

Трамп назвав розслідування "дуже великим кроком", а експерти з торговельної політики Китаю заявили, що в цей період Пекін зможе обговорити деякі питання, підняті Вашингтоном, не будучи під загрозою репресій.

Розслідування, ймовірно, кине тінь на відносини з Китаєм, найбільшим торговельним партнером США, в той час як Трамп просить Пекін підсилити тиск на Пхеньян.

Китай неодноразово уникав спроб попередніх американських адміністрацій вжити заходів.

Чиновники адміністрації Трампа підрахували, що збиток від порушення Китаєм інтелектуальної власності США може становити 600 мільярдів доларів.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАКитай
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