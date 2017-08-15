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Трамп подозревает Китай в воровстве интеллектуальной собственности США

Вторник, 15 августа 2017, 02:07

Президент США Дональд Трамп дал разрешение на расследование вероятных нарушений Китаем прав на интеллектуальную собственность США.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп прервал отпуск в Нью-Джерси, чтобы подписать меморандум во время напряженности между Вашингтоном и Пекином на фоне ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер будет иметь год времени, чтобы решить, следует ли начать официальное расследование торговой политики Китая в отношении интеллектуальной собственности, которая, как утверждают лоббистские группы Белого дома и промышленности США, негативно влияет на американские предприятия и  рынок труда.

Трамп назвал расследование "очень большим шагом", а эксперты по торговой политике Китая заявили, что в этот период Пекин сможет обсудить некоторые вопросы, поднятые Вашингтоном, не будучи под угрозой репрессий.

Расследование, вероятно, бросит тень на отношения с Китаем, крупнейшим торговым партнером США, в то время как Трамп просит Пекин усилить давление на Пхеньян.

Китай неоднократно избегал попыток предыдущих американских администраций принять меры.

Чиновники администрации Трампа подсчитали, что ущерб от нарушения Китаем интеллектуальной собственности США может составлять 600 млрд долларов.

Темы: СШАКитай
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