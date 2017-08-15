КНДР: Кім Чен Ин ще трохи подумає, перш ніж завдати удару по США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав доповідь армії щодо плану удару по острову Гуам, але заявив, що деякий час ще поспостерігає за діями Сполучених Штатів, перш ніж приймати рішення.

Про це повідомляє офіційне інформаційне агентство Північної Кореї, пише Reuters.

"Сполучені Штати, які першими принесли безліч стратегічних ядерних установок, повинні спочатку прийняти правильне рішення і показати своїми діями, що вони хочуть послабити напруженість на Корейському півострові та запобігати небезпечному військовому зіткненню", - сказав Кім Чен Ин.

Лідер КНДР наказав армії бути у стані готовності, якщо він прийме відповідне рішення.

Нагадаємо, Північна Корея пригрозила ракетними ударами по американській військовій базі. У свою чергу, як повідомлялося, Пентагон підготував план превентивного удару по приблизно 20 об'єктах Північної Кореї.

Як відомо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.