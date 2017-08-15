КНДР: Ким Чен Ын еще немного подумает, прежде чем нанести удар по США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил доклад армии с планом удара по острову Гуам, но заявил, что некоторое время еще понаблюдает за действиями Соединенных Штатов, прежде чем принимать решение.

Об этом сообщает официальное информационное агентство Северной Кореи, пишет Reuters.

"Соединенные Штаты, которые первыми принесли множество стратегических ядерных установок, должны сначала принять правильное решение и показать своими действиями, что они хотят ослабить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение", - сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР приказал армии быть в состоянии готовности, если он примет соответствующее решение.

Напомним, Северная Корея Северная Корея пригрозила ракетными ударами по американской военной базе. В свою очередь, как сообщалось, Пентагон подготовил план превентивного удара по примерно 20 объектам Северной Кореи.

Как известно, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, усиливающую санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.