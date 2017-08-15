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Штаб: Ситуація в зоні АТО загострюється, 8 бійців поранено

Вівторок, 15 серпня 2017, 08:16

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 31 раз порушили перемир’я. Восьмеро українських військових отримали поранення. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

У районі проведення АТО вчергове спостерігається тенденція до загострення обстановки. 

Вже декілька днів поспіль, на підступах до Авдіївки, практично не припиняються обстріли позицій Збройних Сил України. Так, 14 серпня з 18 години і до опівночі російсько-окупаційні угруповання, фактично безперервно били по укріпленнях ЗСУ в районі промзони. Тут, окрім використання гранатометів і великокаліберних кулеметів, бойовики випустили щонайменше 10 мін калібру 120 міліметрів та 19 мін калібру 82 міліметри.

Крім того, на Донецькому напрямку наприкінці доби під вогнем опинились позиції ЗСУ неподалік Кам’янки та Луганського. А в результаті мінометного обстрілу українських укріплень у районі Верхньоторецького п’ятеро українських бійців отримали поранення. 

Як повідомляє штаб, на кожен обстріл противника сили АТО відповідали щільним вогнем, який приборкував вогневі засоби противника.

На Маріупольському напрямку активність бойовиків фіксувалась неподалік Мар’їнки. Тут злочинці двічі застосовували міномети різних калібрів. А внаслідок гранатометного обстрілу опорного пункту на підступах до Водяного ще один український воїн отримав поранення. 

У штабі АТО підкреслюють, що незважаючи на активізацію бандформувань і використання злочинцями озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів, Збройні Сили України суворо дотримуються Мінських угод.

"У разі систематичного невиконання противником мирних домовленостей, підготовки до наступальних дій, сили АТО спроможні у найкоротші терміни підвести до лінії розмежування важке озброєння та дати ворогу жорстку відповідь", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, кількість обстрілів позицій Збройних сил України 14 серпня збільшилась майже вдвічі у порівняні з попередньою добою.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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