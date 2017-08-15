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У МЗС кажуть, що українці не постраждали в ДТП в Туреччині

Вівторок, 15 серпня 2017, 09:13

Українців немає серед постраждалих в дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася в Туреччині 14 серпня.

Про це повідомляє у вівторок Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ у Twitter.

"Консул повідомляє про відсутність громадян України серед постраждалих внаслідок аварії в Туреччині 14.08.17", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 14 серпня на автодорозі Анкара-Конья в Туреччині в результаті аварії автобуса загинули щонайменше чотири людини, ще кілька осіб отримали травми.

Українська правда

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Теми: ТуреччинаМЗС
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