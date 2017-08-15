У МЗС кажуть, що українці не постраждали в ДТП в Туреччині
Вівторок, 15 серпня 2017, 09:13
Українців немає серед постраждалих в дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася в Туреччині 14 серпня.
Про це повідомляє у вівторок Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ у Twitter.
"Консул повідомляє про відсутність громадян України серед постраждалих внаслідок аварії в Туреччині 14.08.17", – йдеться в повідомленні.
Консул повідомляє про відсутність громадян України серед постраждалих внаслідок аварії в Туреччині 14.08.17.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 15, 2017
Як повідомлялося, 14 серпня на автодорозі Анкара-Конья в Туреччині в результаті аварії автобуса загинули щонайменше чотири людини, ще кілька осіб отримали травми.
Українська правда