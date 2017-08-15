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В МИД говорят, что украинцы не пострадали в ДТП в Турции

Вторник, 15 августа 2017, 09:13

Украинцев нет среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Турции 14 августа.

Об этом сообщает во вторник Департамент консульской службы Министерства иностранных дел в Twitter.

"Консул сообщает об отсутствии граждан Украины среди пострадавших в результате аварии в Турции 14.08.17", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 августа на автодороге Анкара-Конья в Турции в результате аварии автобуса погибли по меньшей мере четыре человека, еще несколько человек получили травмы.

Украинская правда

Темы: ТурцияМИД
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