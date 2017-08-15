В МИД говорят, что украинцы не пострадали в ДТП в Турции

Украинцев нет среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Турции 14 августа.



Об этом сообщает во вторник Департамент консульской службы Министерства иностранных дел в Twitter.



"Консул сообщает об отсутствии граждан Украины среди пострадавших в результате аварии в Турции 14.08.17", - говорится в сообщении.

Консул повідомляє про відсутність громадян України серед постраждалих внаслідок аварії в Туреччині 14.08.17. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 15, 2017

Как сообщалось, 14 августа на автодороге Анкара-Конья в Турции в результате аварии автобуса погибли по меньшей мере четыре человека, еще несколько человек получили травмы.

Украинская правда