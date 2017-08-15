Затриманого в Криму пікетувальника оштрафували на 10 тисяч рублів
Вівторок, 15 серпня 2017, 11:25
Затриманого під будівлею Верховного суду в окупованому Криму Ярикула Давлатова суд визнав винним і призначив штраф.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє адвокат Едем Семедляєв.
Суд призначив штраф у розмірі 10 тисяч російських рублів (близько 4 тисяч гривень).
Давлатову 64 роки.
Водночас, як повідомляють інші активісти більшість із затриманих в той же день пікетувальників відпустили.
Вранці 14 серпня у Сімферополі силовики затримали щонайменше п’ятьох людей, які вийшли на одиночні пікети на підтримку заарештованого раніше кримськотатарського активіста Сервера Караметова.
Українська правда