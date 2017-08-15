Затриманого в Криму пікетувальника оштрафували на 10 тисяч рублів

Затриманого під будівлею Верховного суду в окупованому Криму Ярикула Давлатова суд визнав винним і призначив штраф.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє адвокат Едем Семедляєв.

Суд призначив штраф у розмірі 10 тисяч російських рублів (близько 4 тисяч гривень).

Давлатову 64 роки.

Ярикула Давлатова визнали винним

Водночас, як повідомляють інші активісти більшість із затриманих в той же день пікетувальників відпустили.

Вранці 14 серпня у Сімферополі силовики затримали щонайменше п’ятьох людей, які вийшли на одиночні пікети на підтримку заарештованого раніше кримськотатарського активіста Сервера Караметова.

Українська правда