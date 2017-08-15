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Затриманого в Криму пікетувальника оштрафували на 10 тисяч рублів

Вівторок, 15 серпня 2017, 11:25

Затриманого під будівлею Верховного суду в окупованому Криму Ярикула Давлатова суд визнав винним і призначив штраф.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє адвокат Едем Семедляєв.

Суд призначив штраф у розмірі 10 тисяч російських рублів (близько 4 тисяч гривень).

Давлатову 64 роки. 

 
Ярикула Давлатова визнали винним

Водночас, як повідомляють інші активісти більшість із затриманих в той же день пікетувальників відпустили.

Вранці 14 серпня у Сімферополі силовики затримали щонайменше п’ятьох людей, які вийшли на одиночні пікети на підтримку заарештованого раніше кримськотатарського активіста Сервера Караметова.

Українська правда

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Теми: Крим
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