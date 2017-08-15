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СБУ видворила з України скандальну російську журналістку

Вівторок, 15 серпня 2017, 11:46

Служба безпеки України видворила з країни російську журналістку Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) Тамару Нерсесьян.

Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні вночі її видворили із забороною в'їзду", - сказала Гітлянська.

В'їзд заборонено на 3 роки.

Один із останніх сюжетів Нерсесьян про фестиваль Бандерштат, знятий у стилі російської пропаганди, збурив українських користувачів Facebook. Так, у ньому, "журналістка" розповідає, що фестиваль організований неонацистськими організаціями та "західними кураторами", а на самому фестивалі влаштовують презентації книг "неонацистів" та забороняють російську мову.

У ньому ж Нерсесьян називає гетьмана Івану Мазепу зрадником і лицеміром та обурюється, що з нього зробили героя.

Теми: СБУ
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