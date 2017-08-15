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СБУ выдворила из Украины скандальную российскую журналистку

Вторник, 15 августа 2017, 11:46

Служба безопасности Украины выдворила из страны российскую журналистку Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня ночью ее выдворили с запретом въезда", - сказала Гитлянская.

Въезд запрещен на три года.

Один из последних сюжетов Нерсесьян о фестивале Бандерштат, снятый в стиле российской пропаганды, возмутил украинских пользователей Facebook. Так, в нем, "журналистка" рассказывает, что фестиваль организован неонацистскими организациями и "западными кураторами", а на самом фестивале устраивают презентации книг "неонацистов" и запрещают русский язык.

В нем же Нерсесьян называет гетмана Ивана Мазепу предателем и лицемером и возмущается, что из него сделали героя.

Темы: СБУ
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