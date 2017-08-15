Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові п'яні пасажири авто побили патрульних

Вівторок, 15 серпня 2017, 12:15

Двоє п'яних пасажирів машини, водія якої зупинили патрульні поліцейські для перевірки, влаштували бійку з правоохоронцями.

Про це повідомляє Патрульна поліція Харкова у Facebook.

За її інформацією, у вівторок близько 1 ночі на Бєлгородському шосе за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Hyundai Accent. Водій машини мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

"У салоні транспортного засобу перебували двоє пасажирів, яких надзвичайно обурила зупинка авто та складання відносно його водія адміністративного протоколу за фактом керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Проте самі громадяни також мали ознаки сп'яніння", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, нетверезі пасажири влаштували сварку з правоохоронцями, яка переросла у бійку. Внаслідок конфлікту двоє патрульних отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Правопорушників затримали за ст. 345 Кримінального кодексу України "Насильство щодо працівника правоохороннного органу", максимальна санкція якої передбачає до 14 років позбавлення волі.

Відносно 36-річного водія Hyundai патрульні склали протокол про адмінправопорушення за фактом відмови від проведення огляду на стан сп'яніння.

 

Українська правда

Теми: Харківполіціянадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Харків
Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді
Росіяни знову атакували Харків
В Офісі генпрокурора уточнили наслідки удару по Харкову: 1 загиблий, 3 поранених
Останні новини
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
Усі новини...
Реклама: