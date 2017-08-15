В Харькове пьяные пассажиры авто избили патрульных

Двое пьяных пассажиров машины, водителя которой остановили патрульные полицейские для проверки, устроили драку с правоохранителями.

Об этом сообщает Патрульная полиция Харькова в Facebook.

По ее информации, во вторник около часа ночи на Белгородском шоссе за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Hyundai Accent. Водитель машины имел явные признаки алкогольного опьянения.

"В салоне транспортного средства находились двое пассажиров, которых очень возмутила остановка авто и составление относительно его водителя административного протокола по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения. Однако сами граждане также имели признаки опьянения", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, нетрезвые пассажиры устроили ссору с правоохранителями, которая переросла в драку. В результате конфликта двое патрульных получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Правонарушителей задержали по ст. 345 Уголовного кодекса Украины "Насилие в отношении работника правоохороннного органа", максимальная санкция которой предусматривает до 14 лет лишения свободы.

Относительно 36-летнего водителя Hyundai патрульные составили протокол об административном правонарушении по факту отказа от проведения освидетельствования на состояние опьянения.

Украинская правда