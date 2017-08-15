Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін винен у тому, що НАЗК не стало незалежним органом – Дрік

Вівторок, 15 серпня 2017, 13:43

Координатор коаліції "Декларації під контролем" Олександра Дрік звинувачує Кабінет міністрів у блокуванні роботи Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це вона заявила на прес-конференції в Києві 15 серпня, присвяченій звіту НАЗК за рік діяльності.

"Кабінет міністрів у першу чергу несе відповідальність за те, що НАЗК так і не стало незалежним органом і не змогло повноцінно виконувати функції, покладені на нього законодавством. Підзвітні й підконтрольні уряду органи по суті блокують роботу системи електронного декларування", – сказала Дрік.

За її словами, НАЗК попри те, що є фактичним власником системи, не контролює її.

"Контроль знаходиться в руках спецслужби під назвою Держспецв'язок і підпорядкованих йому державних підприємств", – каже Дрік.

"Вони заявили, що існуюча система не може бути розвинена автоматизованою системою перевірки. А без неї НАЗК не зможе перевірити мільйон декларацій (наразі в держреєстрі знаходиться 1,5 мільйона електронних декларацій, склад НАЗК - до 311 осіб -ред.) і так і буде перевіряти по 39 декларацій на півроку", – зазначила вона.

Дрік наголосила, що станом на зараз НАЗК перевіряє декларації вручну.

"Надсилає паперові запити, не завжди отримує на них відповіді, а іноді отримує з такою затримкою, що змушене давати позитивні результати перевірки декларацій без фактичної перевірки", – зазначила Дрік.

Також вона заявила про те, що законопроект щодо реорганізації НАЗК, зареєстрований Кабінетом міністрів у парламенті, є спробою "взяти агентство під ручний контроль".

Водночас на думку Дрік, альтернативний законопроект №6387, "може допомогти вирішити проблеми НАЗК".

Як відомо, прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку через збої в роботі системи електронних декларацій.

Корчак свою провину в цьому заперечує.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКдеклараціїКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
Усі новини...
Реклама: