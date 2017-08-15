Кабмин виноват в том, что НАПК не стало независимым органом – Дрик

Координатор коалиции "Декларации под контролем" Александра Дрик обвиняет Кабинет министров в блокировании работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.



Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве 15 августа, посвященной отчету НАПК за год деятельности.



"Кабинет министров в первую очередь несет ответственность за то, что НАПК так и не стало независимым органом и не смогло полноценно выполнять функции, возложенные на него законодательством. Подотчетные и подконтрольные правительству органы по сути блокируют работу системы электронного декларирования", – сказала Дрик.



По ее словам, НАПК несмотря на то, что является фактическим владельцем системы, не контролирует ее.



"Контроль находится в руках спецслужбы под названием Госспецвязь и подчиненных ему государственных предприятий", – говорит Дрик.



"Они заявили, что существующая система не может быть обновлена автоматизированной системой проверки. А без нее НАПК не сможет проверить миллион деклараций (сейчас в госреестре находится 1,5 миллиона электронных деклараций, состав НАПК - до 311 человек -ред.) и так и будет проверять по 39 деклараций на полгода", – отметила она.



Дрик подчеркнула, что на сейчас НАПК проверяет декларации вручную.



"Посылает бумажные запросы, не всегда получает на них ответы, а иногда получает с такой задержкой, что вынуждено давать положительные результаты проверки деклараций без фактической проверки", – отметила Дрик.



Также она заявила о том, что законопроект о реорганизации НАПК, зарегистрированный Кабинетом министров в парламенте, является попыткой "взять агентство под ручной контроль".



В то же время, по мнению Дрик, альтернативный законопроект №6387, "может помочь решить проблемы НАПК".

Как известно, премьер Владимир Гройсман призывал членов НАПК подать в отставку из-за сбоев в работе системы электронных деклараций.

Корчак свою вину в этом отрицает.

Валентина Романенко, УП