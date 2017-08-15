Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Радіо острова, по якому може вдарити КНДР, помилково транслювали тривогу

Вівторок, 15 серпня 2017, 15:23

Радіостанції американського острова Гуам, по якому погрожує вдарити Північна Корея, помилково транслювали сигнал тривоги.

Про це повідомляє телеканал CNBC, передає Європейська правда.

Дві радіостанції — християнська і музична — почали транслювати сигнал тривоги о 12.15 за місцевим часом. Трансляція тривала протягом 15 хвилин.

Зазвичай сигнал тривоги рідко використовується при загрозах цивільного характеру і застосовується для попередження громадян у разі неминучої загрози військового удару.

"Несанкціоноване випробування (сигналу тривоги) не було пов'язане з якоюсь надзвичайною ситуацією, загрозою або попередженням", — пояснили інцидент в управлінні внутрішньої безпеки Гуаму.

Влада острова заявила, що йдеться про людську помилку з використанням сигналу тривоги і пообіцяла не допустити в майбутньому подібної ситуації.

Нагадаємо, Північна Корея пригрозила ударами по американській військовій базі на Гуамі після того, як Дональд Трамп пообіцяв Пхеньяну "вогонь та лють". Пізніше він заявив також, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Останні новини
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
Усі новини...
Реклама: