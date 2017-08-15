Радіо острова, по якому може вдарити КНДР, помилково транслювали тривогу

Радіостанції американського острова Гуам, по якому погрожує вдарити Північна Корея, помилково транслювали сигнал тривоги.

Про це повідомляє телеканал CNBC, передає Європейська правда.

Дві радіостанції — християнська і музична — почали транслювати сигнал тривоги о 12.15 за місцевим часом. Трансляція тривала протягом 15 хвилин.

Зазвичай сигнал тривоги рідко використовується при загрозах цивільного характеру і застосовується для попередження громадян у разі неминучої загрози військового удару.

"Несанкціоноване випробування (сигналу тривоги) не було пов'язане з якоюсь надзвичайною ситуацією, загрозою або попередженням", — пояснили інцидент в управлінні внутрішньої безпеки Гуаму.

Влада острова заявила, що йдеться про людську помилку з використанням сигналу тривоги і пообіцяла не допустити в майбутньому подібної ситуації.

Нагадаємо, Північна Корея пригрозила ударами по американській військовій базі на Гуамі після того, як Дональд Трамп пообіцяв Пхеньяну "вогонь та лють". Пізніше він заявив також, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.