Радио острова, по которому может ударить КНДР, ошибочно транслировали тревогу

Радиостанции американского острова Гуам, по которому угрожает нанести удар Северная Корея, ошибочно транслировали сигнал тревоги.

Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Европейская правда.

Две радиостанции - христианская и музыкальная - начали транслировать сигнал тревоги в 12.15 по местному времени. Трансляция продолжалась в течение 15 минут.

Обычно сигнал тревоги редко используется при угрозах гражданского характера и применяется для предупреждения граждан в случае неминуемой угрозы военного удара.

"Несанкционированное испытание (сигнала тревоги) не было связано с какой-то чрезвычайной ситуацией, угрозой или предупреждением", - пояснили инцидент в управлении внутренней безопасности Гуама.

Власти острова заявили, что речь идет о человеческой ошибке с использованием сигнала тревоги, и пообещали не допускать в будущем подобной ситуации.

Напомним, Северная Корея пригрозила ударами по американской военной базе на Гуаме после того, как Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость". Позже он заявил, что США подготовили военный ответ в адрес Северной Кореи на случай, если Пхеньян предпримет безрассудные действия.