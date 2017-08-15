Россия легитимизовала письмо Януковича к Путину в Совбезе ООН – свидетель

Россия использовала письмо Виктора Януковича к Владимиру Путину о вводе войск в Украину, чтобы легитимизировать свое вторжение в Совбезе ООН.

Об этом во вторник на судебном заседании по делу о государственной измене Януковича заявил вызванный в качестве свидетеля экс-представитель Украины в ООН Юрий Сергеев.

По его словам, на заседаниях Совбеза ООН 28 февраля и 1 марта 2014 года представитель России Виталий Чуркин аргументировал вторжение РФ в Крым "госпереворотом в Украине, который угрожает жизни россиян в Крыму".

Однако, подчеркнул Сергеев, России для оправдания интервенции этого было недостаточно. Не хватало просьбы о помощи от представителей власти самой Украины. Сначала они попытались воспользоваться призывом о введении войск РФ от назначенного Россией "премьер-министра" Крыма Сергея Аксенова. Но члены Совбеза не восприняли его как фигуру, уполномоченную принимать такие решения от имени страны.

После этого, продолжил бывший дипломат, Россия созвала на 3 марта еще одно заседание СБ ООН. На нем Чуркин уже зачитал печально известное письмо якобы действующего президента Украины Виктора Януковича, в котором тот просит РФ ввести в Украину войска чтобы подавить "государственный переворот". В тот же день делегация Российской Федерации присвоила этому письму статус официального документа Совбеза ООН, и Совет с этим согласился.

"Для РФ, для объяснения ее интервенции, агрессии не хватало этого звена (признания письма Януковича документом СБ ООН - ред.), и это звено было использовано для того, чтобы создать представление, что легитимная власть в лице президента таки приглашает", - подчеркнул Сергеев.

По его убеждению, именно это заседание Совбеза, которое состоялось 3 марта 2014 года, является ключевым для того, чтобы обвинить Россию в покушении на суверенитет и государственную целостность Украины.

Евгений Кизилов, УП