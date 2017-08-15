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Путін анонсував скорочення витрат на оборону

Вівторок, 15 серпня 2017, 17:34

Президент Росії Володимир Путін заявив, що скорочення витрат на оборону пов'язані зі "значною економією бюджету".

Про це він заявив на зустрічі з керівником фракції  "Единой России" в Держдумі Володимиром Васильєвим, передає "РБК".

Він підкреслив, що в наступному році планується "значна економія бюджету". Так скорочення будуть не тільки в обороні, а й в економіці, соціальній сфері та охороні здоров'я.

"Ми будемо виконувати держоборонзамовлення і будемо робити нову програму. Але у нас за планом деякі скорочення є в порівнянні з минулим, тому тут потрібно буде дуже уважно подивитися на питання, які виникають завжди в ході підготовки основного фінансового документа країни", - заявив Путін.

Як відомо, у фільмі Олівера Стоуна про себе Путін заявив, що в найближчі три роки хоче скоротити витрати на оборону до рівня 2,7-2,8% ВВП.

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